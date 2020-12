Torna il nakurnjak | lo ‘scaldapene’ Le magliaie croate | “È una nostra tradizione | può essere un perfetto regalo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È l’antenato della mutanda maschile. Si chiamaed è uno scaldapene che le donnedel villaggio di Licko Petrovo Selo riunite nell’associazione Tara e dalla Lika, vogliono rilanciare sul mercato. Unache oggi le donne vogliono tenere in vita. “Una volta gli abiti popolari degli uomini avevano pantaloni larghi, senza alcuna protezione e quando dovevano andare a cavallo o camminare attraverso le foreste per fare legna, il freddo si faceva sentire: ecco da dove viene la necessità del nakurnjack, che significa scaldapene”: queste le parole dette a France Presse da Sonja Leka che è a capo dell’associazione Tara. L’obiettivo? Quello di esportare il, di farne un oggetto da regalare in ogni parte del mondo. Necessario quando gli uomini lavoravano all’aperto nei freddi inverni della ...