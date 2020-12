Terremoto Cile – Forte scossa di Ml 6.7 con epicentro a Toltèn (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una Forte scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata nell’Oceano Pacifico al largo della città di Toltèn, nella regione meridionale Cilena de La Araucanía, senza che per il momento siano stati segnalati danni alle persone o alle cose. Il Centro sismologico nazionale (Csn) del Cile ha precisato che l’epicentro del sisma è stato localizzato a 144 chilometri Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unadi magnitudo 6.7 è stata registrata nell’Oceano Pacifico al largo della città di, nella regione meridionalena de La Araucanía, senza che per il momento siano stati segnalati danni alle persone o alle cose. Il Centro sismologico nazionale (Csn) delha precisato che l’del sisma è stato localizzato a 144 chilometri

