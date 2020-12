Snai down, da ieri non si può scommettere e agenzie chiuse: che succede? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Snai down, da più di ventiquattr’ore i servizi non funzionano: motivo sconosciuti ma si attende un comunicato Da ieri, domenica 27 dicembre, non è possibile scommettere sulle piattaforme della Snai. Gli utenti hanno ricevuto il classico messaggio di scuse con l’azienda che dice di essere al lavoro per risolvere il problema, ma qual è? Non è dato saperlo e il mistero si infittisce perché sono passate più di ventiquattro ore. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28, si saprà qualcosa. Lo ha comunicato la stessa azienda contattata da Computer Magazine. La risposta della Snai è stata che oggi sarà diramato un comunicato stampa dove si spiegherà cos’è successo, anzi, cosa sta succedendo perché il problema sembra davvero grande se dopo più di una giornata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 dicembre 2020), da più di ventiquattr’ore i servizi non funzionano: motivo sconosciuti ma si attende un comunicato Da, domenica 27 dicembre, non è possibilesulle piattaforme della. Gli utenti hanno ricevuto il classico messaggio di scuse con l’azienda che dice di essere al lavoro per risolvere il problema, ma qual è? Non è dato saperlo e il mistero si infittisce perché sono passate più di ventiquattro ore. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28, si saprà qualcosa. Lo ha comunicato la stessa azienda contattata da Computer Magazine. La risposta dellaè stata che oggi sarà diramato un comunicato stampa dove si spiegherà cos’è successo, anzi, cosa stando perché il problema sembra davvero grande se dopo più di una giornata ...

cesaantonini : RT @GiocoNews_it: #Snaitech down: 'Subìto pesante attacco #hacker, conti gioco al sicuro' #snaidown - dil17mar : @Tommasino32 @Mauri99Bo @Theone88131348 @SNAI_Official Sul fatto che è in down da due giorni praticamente non ho pa… - Mauri1Interista : RT @GiocoNews_it: #Snaitech down: 'Subìto pesante attacco #hacker, conti gioco al sicuro' #snaidown - Sarma84005284 : @SNAI_Official dopo averci preso per il c.. per più di 24h parlando di manutenzione ora si parla di hackeraggio ma… - GiocoNews_it : @SNAI_Official #Snaitech down: 'Subìto pesante attacco #hacker, conti gioco al sicuro' #snaidown -