Silvia Toffanin non trattiene le lacrime | Lutto più che mai vivo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, non ha trattenuto le lacrime davanti all’amica e collega Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Le parole di Maria De Filippi Nella scorsa puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la padrona di casa ha intervistato l’amica e conduttrice Maria De Filippi. Un’intervista molto intensa, L'articolo Silvia Toffanin non trattiene le lacrime Lutto più che mai vivo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) La conduttrice di Verissimo,, non ha trattenuto ledavanti all’amica e collega Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Le parole di Maria De Filippi Nella scorsa puntata di Verissimo, condotto dasu Canale 5, la padrona di casa ha intervistato l’amica e conduttrice Maria De Filippi. Un’intervista molto intensa, L'articolononlepiù che maiproviene da www.meteoweek.com.

MediasetPlay : Tutte le interviste di #Verissimo, in una playlist curata dalla redazione di Mediaset Play... rivivi le emozioni de… - infoitcultura : Elisabetta Canalis a Verissimo in lacrime per la mamma Bruna. Silvia Toffanin commossa - Notiziedi_it : Katia Follesa a Verissimo: l’ironica intervista a Silvia Toffanin | Video Mediaset - infoitcultura : Verissimo, Silvia Toffanin si commuove e piange | Video Mediaset - Notiziedi_it : Verissimo, Silvia Toffanin si commuove quando parla Maria De Filippi | Video Mediaset -