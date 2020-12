“Salutame a soreta!”. Domenica In, imbarazzo senza precedenti per Massimo Ranieri: quasi non crede alle parole di zia Mara (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In c’è stato Massimo Ranieri. Il cantante si è addentrato fra i racconti di carriera e vita privata. Durante l’intervista la conduttrice di Rai 1 ha fatto una battuta all’artista. La Venier ha calcato sul fatto che Ranieri non gli avrebbe mai concesso neppure un flirt. Mara Venier ha esordito dicendo che lui l’avrebbe sempre trattata come una sorella, ripescando una frase che molto spesso usa la sua concorrente di Canale 5 Barbara D’Urso, ora in pausa dai suoi programmi televisivi per godersi le vacanze natalizie. Ecco le parole della conduttrice di Domenica In: “Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia”. E ancora: “Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra gli ospiti diVenier aIn c’è stato. Il cantante si è addentrato fra i racconti di carriera e vita privata. Durante l’intervista la conduttrice di Rai 1 ha fatto una battuta all’artista. La Venier ha calcato sul fatto chenon gli avrebbe mai concesso neppure un flirt.Venier ha esordito dicendo che lui l’avrebbe sempre trattata come una sorella, ripescando una frase che molto spesso usa la sua concorrente di Canale 5 Barbara D’Urso, ora in pausa dai suoi programmi televisivi per godersi le vacanze natalizie. Ecco ledella conduttrice diIn: “Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia”. E ancora: “Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta”. ...

