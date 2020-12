Restano chiusi nel negozio a Natale, la disavventura di due ragazzi: “Sembrava Mamma ho perso l’aereo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rinchiusi tutta la notte in un negozio di elettronica dopo che il personale non si era accorto che erano rimasti all’interno dell’esercizio. Nathan Bamping, 19 anni, e Olivia Johnson, 18 anni, sono entrati in una filiale di Currys, rivenditore di materiale elettrico molto famoso nel Regno Unito. I due giovani volevano fare un pò di shopping, approfittando degli sconti “last minute”. Il loro obiettivo era soprattutto il gioco F1 2020 per la Xbox Series X. I due ragazzi hanno deciso di provare il simulatore delle gare di Formula 1, ma sono rimasti talmente ipnotizzati dal gioco da non rendersi conto che era passata praticamente un’ora. Quando si sono accorti del ritardo si sono portati verso l’uscita del negozio. Ma è proprio lì che hanno capito che le cose si stavano mettendo male: il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rintutta la notte in undi elettronica dopo che ilnale non si era accorto che erano rimasti all’interno dell’esercizio. Nathan Bamping, 19 anni, e Olivia Johnson, 18 anni, sono entrati in una filiale di Currys, rivenditore di materiale elettrico molto famoso nel Regno Unito. I due giovani volevano fare un pò di shopping, approfittando degli sconti “last minute”. Il loro obiettivo era soprattutto il gioco F1 2020 per la Xbox Series X. I duehanno deciso di provare il simulatore delle gare di Formula 1, ma sono rimasti talmente ipnotizzati dal gioco da non rendersi conto che era passata praticamente un’ora. Quando si sono accorti del ritardo si sono portati verso l’uscita del. Ma è proprio lì che hanno capito che le cose si stavano mettendo male: il ...

