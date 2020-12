Partenope di Clementino (video e testo) (Di lunedì 28 dicembre 2020) È fuori oggi, 28 dicembre 2020, il videoclip di Partenope, il nuovo singolo di Clementino, il brano con cui il rapper ha omaggiato la sua città. Partenope un video con tanti ospiti che mostra i colori di Napoli E’ disponibile da oggi il video di “Partenope” il nuovo singolo di Clementino per Sony Music Italy. Il videoclip è diretto da Antonio Gerardo Risi per IRed, e racconta Napoli attraverso la “sua gente”, gli occhi dei protagonisti di uno spettacolo che va in scena tutti i giorni da millenni. Partenope è un mondo pulsante, fatto di lavoratori e lavoratrici, artigiani e artisti che tramandano antiche tradizioni e che hanno scolpito, nel corso del tempo, la cultura di questa parte di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) È fuori oggi, 28 dicembre 2020, ilclip di, il nuovo singolo di, il brano con cui il rapper ha omaggiato la sua città.uncon tanti ospiti che mostra i colori di Napoli E’ disponibile da oggi ildi “” il nuovo singolo diper Sony Music Italy. Ilclip è diretto da Antonio Gerardo Risi per IRed, e racconta Napoli attraverso la “sua gente”, gli occhi dei protagonisti di uno spettacolo che va in scena tutti i giorni da millenni.è un mondo pulsante, fatto di lavoratori e lavoratrici, artigiani e artisti che tramandano antiche tradizioni e che hanno scolpito, nel corso del tempo, la cultura di questa parte di ...

