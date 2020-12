Meteo, peggioramento al Sud: rischio valanghe in Friuli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Meteo, peggioramento al Sud dalla 18 di lunedì 28. La Protezione Civile de Friuli ha diramato il bollettino fino al 31 dicembre Continua a imperversare il maltempo in Italia. Questa mattina Milano e molte città lombarde si sono svegliate con la neve e le perturbazioni di pioggia e vento continueranno per le prossime ore. Oggi era prevista l’allerta gialla sulle regioni del Nord ma in serata ci saranno miglioramenti su Toscana e Lombardia. Man mano il maltempo si sposterà più a Sud. Nel pomeriggio di oggi infatti sono previste piogge sul Lazio e sulla Campania e proseguiranno tutta la notte. In entrambe le regioni cielo coperto in queste ore con forti raffiche di vento sulle coste del Casertano. Oggi la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato il bollettino valanghe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 dicembre 2020)al Sud dalla 18 di lunedì 28. La Protezione Civile deha diramato il bollettino fino al 31 dicembre Continua a imperversare il maltempo in Italia. Questa mattina Milano e molte città lombarde si sono svegliate con la neve e le perturbazioni di pioggia e vento continueranno per le prossime ore. Oggi era prevista l’allerta gialla sulle regioni del Nord ma in serata ci saranno miglioramenti su Toscana e Lombardia. Man mano il maltempo si sposterà più a Sud. Nel pomeriggio di oggi infatti sono previste piogge sul Lazio e sulla Campania e proseguiranno tutta la notte. In entrambe le regioni cielo coperto in queste ore con forti raffiche di vento sulle coste del Casertano. Oggi la Protezione civile delVenezia Giulia ha diramato il bollettino...

