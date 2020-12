Maurizio Costanzo: “Lavoro con Virginia Raggi, segue i miei consigli” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalista Maurizio Costanzo ha ammesso di sentire con costanza la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e di darle suggerimenti per la strategia comunicativa. Il 2021 sarà l’anno delle nuove elezioni amministrative di Roma. Virginia Raggi ha perso molto consenso negli ultimi mesi e per farsi rieleggere sta provando a far svoltare la sua campagna elettorale con l’aiuto di Maurizio Costanzo, a quanto si apprende da un’intervista al noto giornalista romano uscita sul Corriere della Sera. Costanzo, anche se “si sente spesso” con la prima cittadina M5S, rifiuta però la definizione di spin doctor della Raggi: “Non sono uno spin doctor. Direi che sono più semplicemente una persona che ha dato delle idee e sta notando che ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giornalistaha ammesso di sentire con costanza la sindaca di Roma,, e di darle suggerimenti per la strategia comunicativa. Il 2021 sarà l’anno delle nuove elezioni amministrative di Roma.ha perso molto consenso negli ultimi mesi e per farsi rieleggere sta provando a far svoltare la sua campagna elettorale con l’aiuto di, a quanto si apprende da un’intervista al noto giornalista romano uscita sul Corriere della Sera., anche se “si sente spesso” con la prima cittadina M5S, rifiuta però la definizione di spin doctor della: “Non sono uno spin doctor. Direi che sono più semplicemente una persona che ha dato delle idee e sta notando che ...

