L' Anpi sul massacro di Norma Cossetto | È propaganda nazifascista

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Elena Barlozzaria 23 anni Per l'di Santa Marinella, comune alle porte di Roma, "non ci sono testimonianze di alcun genere su come e da chi fu assassinata, né se fu violentata e il suo corpo straziato" La storia di? Qualcuno sostiene si tratti solo di becera. Non c’è pace per la ragazza diventata simbolo delle persecuzioni avvenute lungo il confine orientale. Violentata e infoibata a ventitré anni dai partigiani jugoslavi,è la vittima più bistrattata d’Italia. Ogni volta che c’è di mezzo di lei, monta la polemica. È un copione che si ripete identico in tutti i Comuni in cui approdino mozioni e ordini del giorno che la ...