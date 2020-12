La zia prova la realtà virtuale, ma il gioco finisce in modo disastroso. E a farne le spese è l’albero di Natale – Video (Di lunedì 28 dicembre 2020) È l’ora di scartare i regali, ma non è detto che la sorpresa all’interno sia per tutti. In questa famiglia, la zia del ragazzo che ha girato il Video, si è cimentata in un gioco col visore di realtà virtuale. A un tratto, durante la sfida, terminato un punto in cui doveva camminare in equilibrio, la zia è stata costretta a fare un salto (lungo). E così è atterrata direttamente in braccio all’albero di Natale. Video TikTok/@kaedenlaw14 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) È l’ora di scartare i regali, ma non è detto che la sorpresa all’interno sia per tutti. In questa famiglia, la zia del ragazzo che ha girato il, si è cimentata in uncol visore di. A un tratto, durante la sfida, terminato un punto in cui doveva camminare in equilibrio, la zia è stata costretta a fare un salto (lungo). E così è atterrata direttamente in braccio aldiTikTok/@kaedenlaw14 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La realtà aumentata fa gola a tutti, anche ai più grandi. Questa zia munita di tutti gli strumenti necessari ha deciso di sperimentarla e si è immersa totalmente nell'esperienza. Il gioco prevedeva di ...

