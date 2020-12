La spaccatura del Gop

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarebbe sinceramente di aiuto se, quando a febbraio Joe Biden terrà il suo primo discorso sullo stato dell’Unione, potesse essere organizzato a margine anche un piccolo briefing per gli interessati allo stato dell’unione del Partito Repubblicano. L’ombra di unadel Grand Old Party, “casata” politica del presidente uscente, si allarga sempre di più. Nel suo eterno pendolo tra affermazioni mutualmente escludenti, quando non dichiara di avere vinto le elezioni ed essere pronto alla cerimonia inaugurale, Trump ha già informalmente confermato diverse volte che correrà nel 2024. Secondo Politico, alcuni suoi fidati consiglieri spingono affinché annunci ufficialmente la sua candidatura contemporaneamente al giuramento di Joe Biden il 21 gennaio. Gli esperti pensano sia probabile che, poi, ottenuta la pubblicità e l’attenzione mediatica che gli occorre, la campagna ...