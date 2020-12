Il meccanismo sacrificale è nel nostro Dna

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Citavo nel precedente post la mia soddisfazione nello scoprire che il grande antropologo René Girard convenne con me nel vedere la figura di Craxi come moderno capro espiatorio, tema centrale della sua filosofia. Girard, nella nostra corrispondenza propedeutica a un mio documentario su Craxi, mi raccontò che in ebraico la parola Satana è sinonimo di accusatore e la parola Spirito Santo di difensore. Secondo il filosofo francese in una società ideale il ruolo di accusatore dovrebbe essere totalmente anonimo; la figura dovrebbe essere avvolta nell’ombra perché i meccanismi sacrificali sono sempre estremamente delicati. Bisognerebbe sempre evitare di dare la possibilità a qualcuno di cavalcare la pulsionee costruire su questo una popolarità da poter sfruttare a piacimento. Ragionammo assieme su un testo di Shakespeare: “Misura per misura”. In questo dramma ...