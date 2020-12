Il dottore indagato per molestie sessuali resta nell’Albo | ma contro i medici No Vax è pugno duro

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Vi fareste curare da un medico No Vax? E da un medicopersui pazienti? A queste domande l’Ordine deiha già dato, nei fatti, la sua (discutibile) risposta. Il No Vax va sospeso o radiato. Il medicopuò invece esercitare finché non si arriva a sentenza definitiva. Che in Italia può voler dire parecchi anni.No Vax, ildella Fnomceo I casi arrivano dalla cronaca recente. Come riporta il Messaggero, sono decine iche hanno espresso perplessità sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini. Gli Ordini deilocali e nazionali hanno adottato ildi ferro. Nomi e cognomi sono in prima pagina sui giornali. Oggi il virologo Pregliasco, ...