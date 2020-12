Il Boca Juniors vince ma l’attenzione è tutta per… il look di Tevez (Di lunedì 28 dicembre 2020) Netto 3-0 da parte del Boca Juniors contro l'Huracan. Due reti di Ramon Abila e un gol di Obando hanno permesso agli Xeneizes di vincere agevolemente anche senza il loro uomo migliore Carlos Tevez. Il 10 argentino non era disponibile per giocare ma ha comunque seguito i suoi dalla panchina osservando attentamente ogni momento del match.Peccato che, nonostante il suo mancato impiego, sia stato proprio l'Apache a far parlare di sé. Il motivo? L'outfit scelto per seguire la sfida. Sui social, infatti, i media argentini e i tanti appassionati si sono concentrati sul vestiario molto particolare del calciatore. Tevez si è presentato con un completo maglia e pantalone davvero originale. Colori come quelli del Boca ma che evidentemente non ha convinto."Perché Tevez è in ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Netto 3-0 da parte delcontro l'Huracan. Due reti di Ramon Abila e un gol di Obando hanno permesso agli Xeneizes dire agevolemente anche senza il loro uomo migliore Carlos. Il 10 argentino non era disponibile per giocare ma ha comunque seguito i suoi dalla panchina osservando attentamente ogni momento del match.Peccato che, nonostante il suo mancato impiego, sia stato proprio l'Apache a far parlare di sé. Il motivo? L'outfit scelto per seguire la sfida. Sui social, infatti, i media argentini e i tanti appassionati si sono concentrati sul vestiario molto particolare del calciatore.si è presentato con un completo maglia e pantalone davvero originale. Colori come quelli delma che evidentemente non ha convinto."Perchéè in ...

riporip : RT @ItaSportPress: Il Boca Juniors vince ma l'attenzione è tutta per... il look di Tevez - - ItaSportPress : Il Boca Juniors vince ma l'attenzione è tutta per... il look di Tevez - - CilentoRossone1 : ???? Yokohama, 16 Dicembre 2007, Mondiale per Club: Boca Juniors-Milan 2-4 ?? Quando lo spogliatoio del Milan parlava… - IturbePena : Io sonó un l’uomo Io necere dal boca juniors nel boca voglio morire - DamianAvillagra : River 7 Boca 7 2/1 Boca Vs River Post: River Vs independiente y Boca Vs Argentinos Juniors. #CopaDiegoArmandoMaradona -