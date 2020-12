Covid | salgono ancora i ricoveri +361 Calano le terapie intensive -15 I DATI

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo idel ministero della Salute del 28 dicembre, i pazienti in terapia intensiva in Italia sono in totale 2.565 (-15), con 167 nuovi ingressi. Per il secondo giorno consecutivo sale invece il numero dei ricoverati con sintomi che arrivano a 23.932. Registrati 8.585 nuovi casi