"Ciao Papà": il semplice messaggio dell'opinionista di Uomini e Donne per dire addio al padre (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un semplice "Ciao Papà" su sfondo nero, con un cuore nero a commento. Così Gianni Sperti, noto personaggio televisivo, annuncia su Instagram la morte del padre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) E sono oltre 128mila le persone che in 15 ore hanno mostrato la propria vicinanza con un mi piace, oltre a tutti quelli che hanno commentato – tra cuori e mani giunte in segno di preghiera. E' noto come il ballerino (noto, perdonateci la ripetizione, come opinionista di Uomini e Donne) abbia un forte rapporto con la sua famiglia, di cui ha spesso parlato nelle interviste rilasciate qua e là: anni fa, parlando a Verissimo, raccontò come il padre non avesse ...

