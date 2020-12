Carabinieri Sala Consilina: controlli anti-covid, multe e denunce (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSala Consilina (Sa) – Continuano senza sosta i controlli anti-covid nei comuni del Vallo di Diano, effettuati dai Carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Paolo Cristinziano. Ammontano a dodici infatti, le sanzioni elevate negli ultimi sei giorni dai militari che hanno riscontrato il mancato rispetto delle norme anti-contagio da coronavirus stabilite dai dpcm nei comuni di Buonabitacolo, Polla, Auletta, Sassano, Bellosguardo e Teggiano. In particolare, le violazioni hanno interessato prevalentemente il mancato uso delle mascherine di protezione individuale. I controlli anti-droga invece, hanno visto i militari di Caggiano, fermare e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Continuano senza sosta inei comuni del Vallo di Diano, effettuati daidella compagnia diagli ordini del capitano Paolo Cristinziano. Ammontano a dodici infatti, le sanzioni elevate negli ultimi sei giorni dai militari che hanno riscontrato il mancato rispetto delle norme-contagio da coronavirus stabilite dai dpcm nei comuni di Buonabitacolo, Polla, Auletta, Sassano, Bellosguardo e Teggiano. In particolare, le violazioni hanno interessato prevalentemente il mancato uso delle mascherine di protezione individuale. I-droga invece, hanno visto i militari di Caggiano, fermare e ...

E' alta l'attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina contro il fenomeno dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti sul territorio di competenza. I militari dell'Arma, diretti ...

