Babbo Natale va nella Rsa per consolare gli anziani soli, ma era positivo al Covid: “18 morti e 121 contagiati” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Babbo Natale positivo in casa di riposo: 18 morti per Covid Diciotto persone morte e 121 contagiate dal Covid-19 portato da “Babbo Natale” dentro una Rsa. È il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposo nella città belga di Mol, nella provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da Babbo Natale, che si era recato nella struttura per incontrare gli anziani e alzare loro un po’ il morale in vista delle feste. Lo riporta Adnkronos. Tre giorni dopo l’uomo si è ammalato ed è risultato positivo al test. Secondo i media locali, cinque ospiti della casa di riposo sono morti tra la vigilia ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)in casa di riposo: 18perDiciotto persone morte e 121 contagiate dal-19 portato da “” dentro una Rsa. È il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposocittà belga di Mol,provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da, che si era recatostruttura per incontrare glie alzare loro un po’ il morale in vista delle feste. Lo riporta Adnkronos. Tre giorni dopo l’uomo si è ammalato ed è risultatoal test. Secondo i media locali, cinque ospiti della casa di riposo sonotra la vigilia ...

E' il bilancio di un focolaio scoppiato in una casa di riposo nella città belga di Mol, nella provincia di Anversa, dopo la visita a inizio mese di un uomo vestito da Babbo Natale

