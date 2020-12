Autobus si scontra con un camion e finisce in un dirupo | 38 morti e 20 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Almeno 38 persone sono morte e altre 18 sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale. Uncon a bordo settanta persone era in viaggio per la capitale, quando si è schiantato contro un. Secondo il capo della polizia, il mezzo si èto con unnel tentativo di sorpassarlo, facendolo precipitare in un fiume. Pochi minuti dopo, un altroè finito in acqua nel tentativo di evitare la folla che si era radunata sul luogo dell’incidente. Isono stati portati in ospedale e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. “La maggior parte delle persone che si trovavano a bordo deglisi trovava in viaggio per trascorrere il capodanno con le loro famiglie, altri, invece, stavano rientrando a casa dopo aver ...