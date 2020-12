Ariadna Romero ex fidanzata Pierpaolo Pretelli, ma perché è finita? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ariadna Romero ex fidanzata Pierpaolo Pretelli: il rapporto tra i due è spesso finito sotto la luce dei riflettori. Ma si sa qualcosa in più? Pierpaolo Pretelli è senza alcun dubbio il protagonista più chiacchierato di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il riferimento è inevitabilmente al rapporto che ha avuto con Elisabetta Gregoraci, che ancora Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ex: il rapporto tra i due è spesso finito sotto la luce dei riflettori. Ma si sa qualcosa in più?è senza alcun dubbio il protagonista più chiacchierato di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il riferimento è inevitabilmente al rapporto che ha avuto con Elisabetta Gregoraci, che ancora

Romanito_21 : Amico del cuore della Gregoraci, sempre attaccato alla Salemi e nel caso non andasse bene questa relazione può semp… - blogtivvu : “Perchè è finita con Ariadna Romero?”, Pierpaolo Pretelli svela se è ancora innamorato e cosa vuole fare con Giulia… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #PierpaoloPretelli svela le consapevolezze che ha raggiunto sul suo rapporto con #AriadnaRomero (ma a… - AboutaoufikOss : Paragonare Ariadna Romero a Giulia Salemi è come paragonare le spiagge delle Maldive alle spiagge di Rimini. #gfvip #prelemi #gregorelli - Cbc88931 : RT @sara10798608: Ringraziamo Pierpaolo per averci dato la possibili di conoscere due Donne pazzeske Ariadna Romero & Elisabetta Gregoraci… -