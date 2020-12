“WhatsApp non funziona più sugli iPhone vecchi”: ma è solo una fake news (Di domenica 27 dicembre 2020) Arriva la smentita per l’ennesima bufala pronta a correre in rete: WhatsApp non sta abbandonando il supporto per gli iPhone più vecchi. “WhatsApp non sta abbandonando il supporto per gli iPhone più vecchi. E’ una fake news”. Il blog Wabetainfo, che fornisce sempre informazioni sulle novità relative a WhatsApp, smentisce le voci relative ad un Leggi su 2anews (Di domenica 27 dicembre 2020) Arriva la smentita per l’ennesima bufala pronta a correre in rete:non sta abbandonando il supporto per glipiù. “non sta abbandonando il supporto per glipiù. E’ una”. Il blog Wabetainfo, che fornisce sempre informazioni sulle novità relative a, smentisce le voci relative ad un

simone_paciello : Esistono persone su Whatsapp a cui scriviamo solamente per gli auguri di compleanno, di Natale e fine anno. Non ho… - righttospeak3 : RT @MunaronLuisella: FERITO, SPORCO, DA SOLO IN STRADA. URGE STALLO! Si trova nel Lazio località FARFA Non sappiamo dove metterlo , è ins… - lucadg75 : @Claudia_CIau Qualcuno se ne accorgerà solo perché non vedrà più il mio stato su whatsapp. Sai che perdita... - infoitscienza : Aggiornamento Whatsapp: ecco chi non potrà utilizzarlo nel 2021 - AnnelieMoser : RT @MunaronLuisella: FERITO, SPORCO, DA SOLO IN STRADA. URGE STALLO! Si trova nel Lazio località FARFA Non sappiamo dove metterlo , è ins… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp non Whatsapp non funziona più su iPhone vecchi? "Fake news" Adnkronos Mercoledì il Lentigione recupera a Prato Lessa Locko e Cuoghi: out per un turno

Il calendario della Serie D non propone per oggi nessuna gara in tutta Italia. Sette saranno i recuperi di mercoledì. Tra questi, l’unico che sarà giocato del girone D sarà Prato–Lentigione, valevole ...

Virus su WhatsApp a Natale e S. Stefano: centinaia di casi

I casi segnalati a Orzinuovi, colpito anche il telefono del sindaco Maffoni. Il virus partito da un messaggio e diffuso in tutto il paese ...

Il calendario della Serie D non propone per oggi nessuna gara in tutta Italia. Sette saranno i recuperi di mercoledì. Tra questi, l’unico che sarà giocato del girone D sarà Prato–Lentigione, valevole ...I casi segnalati a Orzinuovi, colpito anche il telefono del sindaco Maffoni. Il virus partito da un messaggio e diffuso in tutto il paese ...