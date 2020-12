West Ham-Brighton: quattro reti, un punto a testa (Di domenica 27 dicembre 2020) Non una gara da ricordare questo West Ham-Brighton andato in scena al London Stadium nel tradizionale Boxing Day inglese. Un primo tempo non divertente e molto noioso rivitalizzato solo dalla rete allo scadere di Maupay. Nella ripresa Johnson pareggia, ma Dunk riporta avanti gli ospiti. Poi ci pensa Soucek a portare la gara sul definitivo 2-2. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-2-3-1 per i padroni di casa. Fabianski in porta e Coufal, Balbuena, Ogbonna e Cresswell in difesa. Mediana con Rice e Soucek. Sulla trequarti Bowen, Noble, Johnson. In avanti c’è Haller.Risponde il Brighton con il 3-4-2-1. Sanchez tra i pali, con pacchetto difensivo con White, Dunk e Webster. March e Burn sulle corsie esterne, in mezzo al campo il duo Bissouma e Lallana. Trossard Maupay a supporto di Welbeck. West ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Non una gara da ricordare questoHam-andato in scena al London Stadium nel tradizionale Boxing Day inglese. Un primo tempo non divertente e molto noioso rivitalizzato solo dalla rete allo scadere di Maupay. Nella ripresa Johnson pareggia, ma Dunk riporta avanti gli ospiti. Poi ci pensa Soucek a portare la gara sul definitivo 2-2. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-2-3-1 per i padroni di casa. Fabianski in porta e Coufal, Balbuena, Ogbonna e Cresswell in difesa. Mediana con Rice e Soucek. Sulla trequarti Bowen, Noble, Johnson. In avanti c’è Haller.Risponde ilcon il 3-4-2-1. Sanchez tra i pali, con pacchetto difensivo con White, Dunk e Webster. March e Burn sulle corsie esterne, in mezzo al campo il duo Bissouma e Lallana. Trossard Maupay a supporto di Welbeck....

