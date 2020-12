V-Day | Locatelli parla di ritorno alla normalità «forse già a settembre» E sulla sicurezza | «Non c’è nulla da temere»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 dicembre 2020) «L’obiettivo è di 140 mila vaccinazioni al giorno». È fiducioso il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franconel giorno dell’avvio della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in tutta Europa. Il professoredi «una giornata storica» ma usa la consueta cautela e saggezza a cui ci ha abituati e dunque ribadisce ancora una volta che «sarà necessario mantenere le misure di precauzione e distanziamento». Appare invece sicuro quando afferma in un’intervista a Il Messaggero che «entro la fine dell’estate sarà vaccinato il 70% degli italiani». Perquesto V-Day va dunque accolto «con gioia e soddisfazione» ma – precisa il presidente del Css – non deve essere mal interpretato: «Non è un: “è finito tutto e possiamo abbandonare la responsabilità nei comportamenti”». Il professore spiega che si tratta ...