Usa | Illinois | tre morti e tre feriti per sparatoria in un bowling**

(PRIMAPRESS) - ROCKFORD (USA) - Sulla vicenda della sparatoria di sabato notte in una sala bowling di Rockford, in Illinois, la conferenza stampa tenuta dal capo della polizia, Dan O'Shea, ha ...

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una sala da bowling a Rockford, nell'Illinois, negli Stati Uniti. Una persona è sotto la custodia della polizia.

