Riaperture da Gennaio? Arriva il secco NO: la comunicazione arrivata dal Cts (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico corregge la proposta delle Regioni e la ripresa dello sci sembra nuovamente allontanarsi. La riapertura degli impianti — prevista nell’attuale Dpcm per il 7 Gennaio — era già stata ritenuta prematura dai gestori, ma durante l’ultima riunione del 24 dicembre gli esperti hanno rilevato numerose «carenze» nel piano consegnato dai governatori e indicato tutte le «necessità» per ripartire in sicurezza. Ecco tutti i vari punti che dovranno essere rivisti o quantomeno aggiornati. Con una premessa contenuta nell’ultimo verbale: «Una parte rilevante dei mezzi di risalita nei comprensori sciistici (in particolare cabinovie e funivie) presentano caratteristiche strutturali e di carico tali da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale (autobus, filobus, tram e metropolitane), ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico corregge la proposta delle Regioni e la ripresa dello sci sembra nuovamente allontanarsi. La riapertura degli impianti — prevista nell’attuale Dpcm per il 7— era già stata ritenuta prematura dai gestori, ma durante l’ultima riunione del 24 dicembre gli esperti hanno rilevato numerose «carenze» nel piano consegnato dai governatori e indicato tutte le «necessità» per ripartire in sicurezza. Ecco tutti i vari punti che dovranno essere rivisti o quantomeno aggiornati. Con una premessa contenuta nell’ultimo verbale: «Una parte rilevante dei mezzi di risalita nei comprensori sciistici (in particolare cabinovie e funivie) presentano caratteristiche strutturali e di carico tali da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale (autobus, filobus, tram e metropolitane), ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Gennaio Riapertura a gennaio, Battiston: alcune Regioni più a rischio, peggio di settembre Orizzonte Scuola Si torna (per tre giorni) alla “zona arancione”, ecco cosa cambia

Ultimo giorno del primo periodo di “zona rossa” nazionale scattata con il Decreto Natale. Da domani, lunedì 28 dicembre, si entrerà nella tre giorni di “zona arancione” che prevede qualche allentament ...

Riaperture scuole il 7 gennaio? De Luca: "No, prima verifichiamo i dati"

"Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire 'si apre' senza verificare ...

Ultimo giorno del primo periodo di "zona rossa" nazionale scattata con il Decreto Natale. Da domani, lunedì 28 dicembre, si entrerà nella tre giorni di "zona arancione" che prevede qualche allentament ...