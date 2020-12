Reynolds-Juve: le conferme della MLS dopo le anticipazioni dagli States (Di lunedì 28 dicembre 2020) Bryan Reynolds dal Dallas alla Juve. dopo le anticipazioni americane di diverse settimane fa, anche la MLS ha confermato in giornata la proposta bianconera da 9,2 milioni di dollari. Una prassi da quelle parti, visto che la MLS non troppi giorni fa aveva comunicato anche la proposta ufficiale della Roma. Ma la Juve ora è in vantaggio per il terzino statunitense classe 2001, una situazione che potrebbe consentire di scavalcare il Brugge e la stessa Roma. Non avendo slot liberi, la Juve parcheggerebbe Reynolds in prestito al Cagliari. Foto: Facebook Dallas FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Bryandal Dallas allaleamericane di diverse settimane fa, anche la MLS ha confermato in giornata la proposta bianconera da 9,2 milioni di dollari. Una prassi da quelle parti, visto che la MLS non troppi giorni fa aveva comunicato anche la proposta ufficialeRoma. Ma laora è in vantaggio per il terzino statunitense classe 2001, una situazione che potrebbe consentire di scavalcare il Brugge e la stessa Roma. Non avendo slot liberi, laparcheggerebbein prestito al Cagliari. Foto: Facebook Dallas FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

romeoagresti : La #Juve ha illustrato il suo progetto a #Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al term… - forumJuventus : [Goal] Juve, c'è l'ok di Reynolds, resta da trovare l’intesa economica con la MLS ?? - romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - nicolabertoni : RT @romeoagresti: La #Juve ha illustrato il suo progetto a #Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al termine de… - GoonSquad1988 : RT @romeoagresti: La #Juve ha illustrato il suo progetto a #Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al termine de… -