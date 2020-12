Perchè queste vecchie banconote valgono tanto? Ecco la risposta

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quando si iniziano a muovere passi nel mondo della numismatica, è naturale farsi domande in merito ai fattori che determinano il valore delle. Vediamo, nelle prossime righe, alcune risposte a questa domanda.che: come mai? Perché alcune? I motivi sono diversi. Rimanendo nel campo delle lire, facciamo l’esempio delle 1000 lire. Nel caso dellefirmate da Fazio e Speziali e risalenti al 1995, si ha a che fare con un valore che può arrivare fino a 220 euro nei casi in cui si ha a che fare con lecontrassegnate con il numero di serie XC A. Ovviamente vanno presi in considerazione anche ...