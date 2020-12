Parte il Vax Day, resta il rebus delle scorte. Ci vorranno sei mesi per vedere gli effetti (Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo i piani del governo, entro il prossimo trimestre dovremmo aprire 1.500 punti di somministrazione in tutto il Paese. L'obiettivo: immunizzare in un mese 1,4 milioni di operatori sanitari e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo i piani del governo, entro il prossimo trimestre dovremmo aprire 1.500 punti di somministrazione in tutto il Paese. L'obiettivo: immunizzare in un mese 1,4 milioni di operatori sanitari e ...

Ultime Notizie dalla rete : Parte Vax Vax Day: domani i primi vaccini, si parte con l'Asl di Teramo Il Messaggero Partito il Vax Day: primi tre vaccinati allo Spallanzani

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 ...

Vax day: vaccino ai primi 3 allo Spallanzani

"Oggi l'Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità ...

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 ...