Neymar viola tutte le regole anti Covid | è bufera | cosa ha combinato

(Di domenica 27 dicembre 2020) Èvera attorno a. Il calciatore brasiliano del PSG in barba ale normesi è reso protagonista di una vicenda ai limiti dell’assurdo. L’esser… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Neymar viola

BlogLive.it

È bufera attorno a Neymar. Il brasiliano del PSG in barba a tutte le norme anti Covid si è reso protagonista di una vicenda ai limiti dell'assurdo.Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino ...