Messa domenica 27 dicembre in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 27 dicembre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 27 dicembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di27. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19....

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @padremarcosj: MESSA 27 DICEMBRE: DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari comm… - rosesinmyskin : ho scoperto che è domenica leggendo l’oroscopo mah pensate un po’ come sto messa - ValdoTv : Santa Messa di Domenica 27 dicembre 2020, in diretta da Segusino (TV) - mmax_g : La messa della domenica... #27dicembre - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica 27 dicembre 2020: orari, canale e diretta streaming (Video) -