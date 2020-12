Londra firmerà accordo libero scambio con Turchia in settimana (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Regno Unito e la Turchia firmeranno martedì in videoconferenza un accordo di libero scambio, il primo da quando Londra ha raggiunto l’accordo post-Brexit con l’Ue giovedì scorso. Lo riferisce il Financial Times. “L’accordo che intendiamo firmare questa settimana prevede accordi commerciali senza dazi e contribuirà a sostenere le nostre relazioni commerciali” che “l’anno scorso sono state del valore di 18,6 miliardi di sterline. L’intesa garantirà migliaia di posti di lavoro in tutto il Regno Unito nei settori manifatturiero, automobilistico e siderurgico”, ha detto Liz Truss, Segretario al commercio internazionale. lI Regno Unito - ricorda il Financial Times - è il secondo più grande mercato di esportazione della Turchia, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Regno Unito e lafirmeranno martedì in videoconferenza undi, il primo da quandoha raggiunto l’post-Brexit con l’Ue giovedì scorso. Lo riferisce il Financial Times. “L’che intendiamo firmare questaprevede accordi commerciali senza dazi e contribuirà a sostenere le nostre relazioni commerciali” che “l’anno scorso sono state del valore di 18,6 miliardi di sterline. L’intesa garantirà migliaia di posti di lavoro in tutto il Regno Unito nei settori manifatturiero, automobilistico e siderurgico”, ha detto Liz Truss, Segretario al commercio internazionale. lI Regno Unito - ricorda il Financial Times - è il secondo più grande mercato di esportazione della, ma ...

