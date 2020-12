De Luca | «Il V-Day? Un segno di speranza | ma sembra lo sbarco in Normandia» E frena sulla riapertura delle scuole

(Di domenica 27 dicembre 2020) «Viviamoci questa giornata dimostrativa, che forse è stata anche anche troppo sovraccaricata dal punto di vista mediatico,va loininvece che l’arrivo di borse del vaccino, ma si capisce che si voleva dare un segnale di». Così il governatore della Campania Vincenzo De, all’ospedale Cotugno di Napoli per il V-. «Poi dovremo fare la vaccinazione di massa che durerà mesi e dovremo dare sicurezza ai cittadini». «Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero», ha detto De, nei giorni scorsi critico sul numero di dosi assegnate in prima battuta alla Campania. «Quando comincia a metà ...

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norm ...Riaprire le scuole il 7 gennaio? Per il governatore della Campania Vincenzo De Luca il passaggio non è così scontato e immediato. Anzi. «Sento che si parla della ...