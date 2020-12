Cronaca di una mattina di inizio vaccinazioni contro la pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nel cortile dello Spallanzani, l’Istituto di Malattie infettive di Roma scelto per far partire la campagna di vaccinazione simbolica che oggi si svolgerà in tutta Italia, riecheggiano “prudenza, attenzione”. La parola d’ordine del Vaccine day, è “cautela”. Roberto Speranza la ripete in ogni suo intervento, prima ai microfoni dei giornalisti e poi a quelli del punto stampa, accompagnandola a una serie di sinonimi. L’ospedale è presidiato dalle forze dell’ordine, lo spiazzo gremito di giornalisti. È iniziato tutto da qui - ricorda il ministro della Salute - col ricovero a fine gennaio dei due turisti cinesi, i primi casi accertati nel nostro Paese, e oggi dopo undici mesi, si chiude un cerchio. Comincia quello che la professoressa Maria Rosaria Capobianchi ha definito “l’della fine di questa brutta avventura”. Direttrice del laboratorio dell’Istituto, a capo del ...