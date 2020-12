Corriere: i calciatori del Napoli sono spiazzati dalla malattia di Gattuso (Di domenica 27 dicembre 2020) Rino Gattuso è alle prese con il ritorno della miastenia, malattia di cui soffre da anni. E il Napoli ne risente. Il Corriere della Sera scrive che la squadra è spiazzata dal malessere del tecnico. “C’è di peggio nella vita: Gattuso ripete questa frase come fosse un mantra. Lo fa per se stesso, ed è un modo per esorcizzare la paura inevitabile, ma anche per la squadra, spiazzata dalla sua malattia ricomparsa all’improvviso e crollata nella testa e nelle gambe. Molti dei calciatori del Napoli non sapevano neanche cosa fosse, la miastenia oculare. In pochi ricordavano che Gattuso ne soffre da dieci anni. Nessuno ha la percezione immediata di quanta sofferenza possa provocare”. I primi sintomi del ritorno della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) Rinoè alle prese con il ritorno della miastenia,di cui soffre da anni. E ilne risente. Ildella Sera scrive che la squadra è spiazzata dal malessere del tecnico. “C’è di peggio nella vita:ripete questa frase come fosse un mantra. Lo fa per se stesso, ed è un modo per esorcizzare la paura inevitabile, ma anche per la squadra, spiazzatasuaricomparsa all’improvviso e crollata nella testa e nelle gambe. Molti deidelnon sapevano neanche cosa fosse, la miastenia oculare. In pochi ricordavano chene soffre da dieci anni. Nessuno ha la percezione immediata di quanta sofferenza possa provocare”. I primi sintomi del ritorno della ...

