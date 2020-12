Coronavirus, Cuffaro: "Ho avuto paura di morire, il carcere a confronto è stata una passeggiata" (Di domenica 27 dicembre 2020) «È stata la prima volta in cui davvero ho avuto paura di morire. Ho avuto paura di non rivedere più la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Ho avuto paura di non vedere più la luce del sole». L’ex... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 dicembre 2020) «Èla prima volta in cui davvero hodi. Hodi non rivedere più la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Hodi non vedere più la luce del sole». L’ex...

ninoBertolino : RT @GDS_it: #Coronavirus, #Cuffaro racconta i suoi giorni in ospedale: 'Ho avuto paura di morire' - GDS_it : #Coronavirus, #Cuffaro racconta i suoi giorni in ospedale: 'Ho avuto paura di morire' - Deborah290494 : RT @PalermoToday: Totò Cuffaro ha sconfitto il Covid: 'Sono tornato e non era scontato, grazie a tutti' - PalermoToday : Totò Cuffaro ha sconfitto il Covid: 'Sono tornato e non era scontato, grazie a tutti' - RisolutoOnline : Totò Cuffaro vince il Covid e sui social scrive: 'Grazie a tutti per il vostro affetto e per le vostre preghiere'… -