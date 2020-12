Calciomercato Napoli, Cammaroto: “Cutrone difficile, Gomez impossibile” (Di domenica 27 dicembre 2020) Gennaio è ormai alle porte e con esso anche la sessione invernale di Calciomercato. In casa Napoli non dovrebbero esserci movimenti importanti, quantomeno in entrata. Appena pochi giorni fa infatti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli aveva dichiarato che non vi sarebbe stato alcun acquisto e che le uniche trattative da portare avanti sarebbero state L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Gennaio è ormai alle porte e con esso anche la sessione invernale di. In casanon dovrebbero esserci movimenti importanti, quantomeno in entrata. Appena pochi giorni fa infatti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli aveva dichiarato che non vi sarebbe stato alcun acquisto e che le uniche trattative da portare avanti sarebbero state L'articolo

forumJuventus : TS: 'Calciomercato, Juventus interessata a Llorente e Ozil. L'attaccante del Napoli è ritenuto una garanzia e può t… - sscalcionapoli1 : Il Napoli prenderà un terzino solo in caso di addio di Malcuit e Ghoulam: sondaggi dalla Francia #calciomercato - Angolo_Napoli : ?? Tanti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 ??: da #Messi a #Donnarumma passando per #Aguero ?? - cn1926it : TS - #Lobotka nelle mire del #Torino per gennaio: possibile cessione in prestito - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Napoli #Maksimovic, un mercato tra nodo rinnovi e rosa da sfoltire -