Salvini, pasti ai bisognosi, scoppia la polemica: "Quella donna non è una clochard" (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre Matteo Salvini si è unito ai City Angels per distribuire pacchi dono ai clochard nella città di Milano. La polemica è scoppiata sui social quando un utente ha visto la propria madre su una foto postata su Facebook dal leader del Carroccio. L'utente, Michele Tibello, ha commentato spiegando che la donna nella foto non era in alcun modo una clochard, ma che Salvini l'aveva usata in quanto persona nera per fare propaganda. La polemica ha creato non poco frastuono, ed è sfociata anche nelle dimissioni della madrina che ha accompagnato Salvini nella distribuzione dei pacchi.

