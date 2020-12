Previsioni meteo: arriva la neve a Milano. Pronti i mezzi spargisale (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 - Sulla Lombardia è in arrivo una forte perturbazione che porterà neve anche a quote basse tra domani, domenica 27 dicembre, e lunedì 28 dicembre. Le Previsioni meteorologiche,... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020), 26 dicembre 2020 - Sulla Lombardia è in arrivo una forte perturbazione che porteràanche a quote basse tra domani, domenica 27 dicembre, e lunedì 28 dicembre. Lerologiche,...

Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #26dicembre - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 10°C. Consulta meteo e previsioni › - Roma : Mattina e pomeriggio nubi sparse e schiarite, sera sereno o poco nuvoloso . Temperature attese: 2°/11°C. Ecco le pr… - Cinquantenni : RT @meteoredit: Le ultime previsioni #meteo sull'evento del 28 dicembre: molta #neve in arrivo. - lillydessi : Neve in pianura, previsioni meteo: dove cadrà domenica e lunedì -