Messa di Natale 'particolare': 'In paradiso gli astemi non potranno venire', e il video diventa virale (Di sabato 26 dicembre 2020) Una Messa di Natale molto particolare quella che si è tenuta a Piacenza, dove il prete ha invitato infedeli a mangiare in abbondanza ma soprattutto a consumare grandi quantità di ottimo vino, in quanto segno di vita eterna. In paradiso, ha aggiunto, gli astemi non entreranno a causa di questo: "Vi invito oggi a mangiare, bere, a mangiare tutto! A bere con abbondanza! (…) In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire". Il video è diventato immediatamente virale. Certo è che il prete è riuscito a strappare qualche sorriso a tutti in un momento così particolare. su Il Corriere della Città.

