Il marito di Rosina | la figlia e il nipote iscritti nel registro degli indagati

MONTECASSIANO - Sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Macerata, per la morte della 78enne Rosina Cassetti avvenuta la sera della vigilia di Natale a Montecassiano, il marito

Sviluppi nelle indagini della donna trovata morta in casa alla vigilia di Natale in provincia di Macerata. Sono stati iscritti nel ...

Delitto Montecassiano - Indagati marito, figlia e nipote di Rosy: in corso autopsia e interrogatori

È in corso in questi minuti l'autopsia sul corpo di Rosina Cassetti, 78 anni, trovata morta la sera della Vigilia di Natale nella villetta a schiera di Montecassiano dove viveva con il marito, la ...

