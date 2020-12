I sette re da Seoul

Leggi su panorama

(Di sabato 26 dicembre 2020) Quando leggerete questo articolo, le probabilità che abbiate sentito parlare di BTS e che siate in grado di identificare una delle loro canzoni, sono senza dubbio altissime. I BTS, o Bangtan Sonyeondan il gruppo k-pop sudcoreano che in pochi anni è riuscito a scalare la classifiche musicali a livello globale, è letteralmente ovunque. La loro hit, Dynamite, prima canzone completamente in inglese del gruppo, ha infranto le barriere poste dalla musica e dalle charts internazionali posizionandosi al primo posto in tutto il mondo e, nonostante siano passati ormai mesi dalla sua uscita, non sembra avere intenzione di sparire dai radar dell'industria musicale mondiale tanto presto. In Italia, Dynamite si sente in ogni luogo. Dal supermercato alla televisione, dove ormai è utilizzata come soundtrack di programmi televisivi e pubblicità, fino alle radio nostrane che guardano con attenzione al ...