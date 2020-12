Da Krampus al gatto di Natale | i leggendari mostri delle Feste

(Di sabato 26 dicembre 2020)sotto l’albero: daal terrificanteislandese, ecco 7demoni delusati per fare paura ai bambini Le tradizionifestività invernali, tra cui San Nicola, Capodanno, l’Epifania e lo stesso, spesso incorporano antiche usanze pagane che sono state stravolte per l’uso contemporaneo. Il dogma che incoraggia i bambini ad… L'articolo Corriere Nazionale.

Per la vigilia di Natale esistono tante curiosità e stranezze: in Islanda Yule è un gigantesco gatto cattivo e famelico che divora ... dei bambini che è in competizione con il cattivo Krampus, un ...ROMA, 22 DIC - Superstizioni, riti pagani e tradizioni religiose: in ogni Paese del mondo alle comuni rappresentazioni religiose, che iniziano con l'Avvento e terminano con l'Epifania e sono simbolegg ...