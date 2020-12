Compagnie aeree e occupazione, rischio di un’ondata di licenziamenti. Ma c’è chi anche tenta una rotta diversa (Di sabato 26 dicembre 2020) Il settore del trasporto aereo passeggeri è uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Traffico azzerato o quasi, bilanci in rosso anche nelle Compagnie sinora più virtuose e nonostante miliardi e miliardi di aiuti pubblici. Lo scenario è da brividi, secondo gli analisti è improbabile che si ritorni ad una situazione di normalità prima del 2024 e alcuni cambiamenti di abitudini indotte dai limiti agli spostamenti rischiano comunque di avere effetti permanenti. Oggi il direttore generale di Assaeroporti, Valentina Lener, ha affermato che “Il traffico aeroportuale nelle prime due settimane di dicembre ha proseguito il trend di novembre con un -90% e nella terza settimana circa un -80% dovuto alla concentrazione dei viaggi prima del lockdown. Bene che andrà, su tutto l’anno registreremo un -75/-73%. Quindi il 2020 si chiuderà con non più di 53 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Il settore del trasporto aereo passeggeri è uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Traffico azzerato o quasi, bilanci in rossonellesinora più virtuose e nonostante miliardi e miliardi di aiuti pubblici. Lo scenario è da brividi, secondo gli analisti è improbabile che si ritorni ad una situazione di normalità prima del 2024 e alcuni cambiamenti di abitudini indotte dai limiti agli spostamenti rischiano comunque di avere effetti permanenti. Oggi il direttore generale di Assaeroporti, Valentina Lener, ha affermato che “Il traffico aeroportuale nelle prime due settimane di dicembre ha proseguito il trend di novembre con un -90% e nella terza settimana circa un -80% dovuto alla concentrazione dei viaggi prima del lockdown. Bene che andrà, su tutto l’anno registreremo un -75/-73%. Quindi il 2020 si chiuderà con non più di 53 milioni ...

