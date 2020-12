Bitonto, coppia di 20enni nudi in strada: forse sotto l’effetto di droghe [VIDEO] (Di sabato 26 dicembre 2020) La giovane coppia, di 23 e 21 anni, ha attraversato nuda alcune strade del centro cittadino. Interviene anche il Tribunale dei Minorenni per il figlio di tre mesi Girano nudi per le strade del centro città forse sotto l’effetto di droghe. E’ quanto accaduto venerdì mattina, giorno di Natale, a Bitonto. Lo riporta il quotidiano L'articolo Bitonto, coppia di 20enni nudi in strada: forse sotto l’effetto di droghe VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) La giovane, di 23 e 21 anni, ha attraversato nuda alcune strade del centro cittadino. Interviene anche il Tribunale dei Minorenni per il figlio di tre mesi Giranoper le strade del centro cittàdi. E’ quanto accaduto venerdì mattina, giorno di Natale, a. Lo riporta il quotidiano L'articolodiindiproviene da www.meteoweek.com.

