Xbox Series X/S e il rilancio del marchio Xbox: 'Phil Spencer è la persona dell'anno' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Secondo VGC, Phil Spencer è la persona dell'anno. Il noto sito ha pubblicato un interessante articolo in cui spiega perché Spencer può essere ritenuto la persona dell'anno. In realtà, non è poi così difficile immaginare i motivi. Il boss di Xbox è stato in grado di rilanciare il marchio grazie a Xbox Series X/S dopo il disastroso lancio di Xbox One nel 2013. Vengono inoltre sottolineate le incredibili qualità di Spencer, che hanno permesso una migliore capacità di relazionarsi con pubblico e utenza.

