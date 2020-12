Variante Gb: mille soldati a Dover per test a camionisti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dover, 25 DIC - L'esercito britannico ha annunciato venerdì di aver dispiegato più di 1.000 soldati per effettuare tamponi a migliaia di camionisti bloccati nel porto inglese di Dover a causa della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020), 25 DIC - L'esercito britannico ha annunciato venerdì di aver dispiegato più di 1.000per effettuare tamponi a migliaia dibloccati nel porto inglese dia causa della ...

(ANSA) – DOVER, 25 DIC – L’esercito britannico ha annunciato venerdì di aver dispiegato più di 1.000 soldati per effettuare tamponi a migliaia di camionisti bloccati nel porto inglese di Dover a causa ...

