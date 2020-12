The Last of Us 2 visto come se fosse un film (Di venerdì 25 dicembre 2020) The Last of Us 2 è stato il vincitore assoluto dei Game Awards 2020 . Quello che colpisce di questo gioco è la sua complessità, non tanto dal punto di vista del gameplay, ma da quello della storia che racconta. Sul fatto che la sceneggiatura di The Last of Us sia fuori categoria direi che siamo tutti d'accordo. Lo è anche Craig Mazin, già autore della bellissima serie «Chernobyl» che assieme a Neil Druckmann, director del gioco di culto sta infatti lavorando sull'adattamento del primo capitolo per una serie televisiva. C'è anche chi ha immaginato The Last of Us 2 come un film di animazione dello Studio Ghibli e il risultato è bellissimo. Un avviso: da qui iniziano gli spoiler quindi se non lo avete ancora giocato, fermatevi. Ci siamo? Bene. Ci sono delle persone nel web alle quali vuoi molto bene ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Theof Us 2 è stato il vincitore assoluto dei Game Awards 2020 . Quello che colpisce di questo gioco è la sua complessità, non tanto dal punto di vista del gameplay, ma da quello della storia che racconta. Sul fatto che la sceneggiatura di Theof Us sia fuori categoria direi che siamo tutti d'accordo. Lo è anche Craig Mazin, già autore della bellissima serie «Chernobyl» che assieme a Neil Druckmann, director del gioco di culto sta infatti lavorando sull'adattamento del primo capitolo per una serie televisiva. C'è anche chi ha immaginato Theof Us 2undi animazione dello Studio Ghibli e il risultato è bellissimo. Un avviso: da qui iniziano gli spoiler quindi se non lo avete ancora giocato, fermatevi. Ci siamo? Bene. Ci sono delle persone nel web alle quali vuoi molto bene ...

acmilan : A last minute winner sees us top of the table as 2020 comes to an end! ???? Perché è più bello vincereeeeeeeee! ????… - JJ0NGLOVR : @sseokwonn THE POSSIBILITIES FOR THE LAST ONE THO HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH - getalifeemma1 : @mischiefcth HEHDSHHSDHHDSJSJ I CANT WITH THE LAST ONE - atestaltasempre : RT @p3r4zzett1: Per non dimenticare. Buon Natale ?? In realtà, negli ultimi 20 anni c'è stata una guerra di classe e la mia classe ha vinto.… - DopongYus : RT @acmilan: A last minute winner sees us top of the table as 2020 comes to an end! ???? Perché è più bello vincereeeeeeeee! ???? #MilanLazio… -