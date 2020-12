Mangiare alloro crudo fa bene? Ecco la risposta

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 dicembre 2020) In questo articolo, cercheremo di rispondere alla domanda se il consumo delle foglie crude difaccia o non facciaalla salute. In generale possiamo affermare, con sicurezza, che le foglie di, siano esse cotte o crude, non sono commestibili! Così come le foglie di qualsiasi altro albero non possono essere sintetizzate dal nostro organismo perché ricche di cellulosa. La stessa cosa succede con le foglie di, nessuna eccezione. Quindi, nonostante queste vengano molto utilizzate per arricchire i piatti in molte preparazioni, bisogna ricordare sempre di toglierle dalle preparazioni e non ingerirle. Comunemente l’in cucina viene utilizzato per insaporire le carni rosse o la selvaggina oppure viene utilizzato per insaporire o decorare le diverse zuppe invernali. Nonostante ciò, ...