Qualcuno bussa al portone della Chiesa di Sant'Aspreno nel cuore del Rione Sanità a Napoli. Lo sconosciuto ha un sorriso stampato in viso e in mano un caffè caldo da portare al «nuovo Michelangelo». Il destinatario fortunato è l'artista autodidatta Jago, 33 anni, di origine ciociara, uno degli scultori attualmente più apprezzati al mondo e ora al lavoro nell'incantevole studio di Napoli pensato per lui. Lo scambio tra i due è degno di una delle più belle scene di teatro improvvisate, uno spaccato di quotidianità che ha accolto anche Open nei primi momenti di un'intensa intervista, come sempre accade con il giovane scultore.

Ultime Notizie dalla rete : Jago bambino Jago e il bambino appena nato che fa riflettere (anche) a Natale. «Mi chiamano Michelangelo? Nessuno aveva creduto in me» – Il video Open Jago e il Natale: "La 'scusa' per togliere il superfluo"

Un bimbo dagli occhi stanchi e chiusi che si chiama Homeless. Una catena che lo tiene inchiodato a terra, alla sua condizione di fragile, di senza-certezze, la "categoria" schiacciata dall'immane cris ...

Rai: “Viaggio nella Chiesa di Francesco” con uno “Speciale notte di Natale”

In programma anche la Natività e la bellezza dell’arte di Raffaello, in esclusiva con Barbara Jatta, direttore dei Musei vaticani Il senso del Natale nell’anno della pandemia con un’intervista al card ...

